RELÈVE – Une nouvelle école de basketball voit le jour

En suivant la vague du succès du basketball malgache, dans le cadre de vulgarisation de la discipline et pour favoriser le développement de la discipline à Madagascar, une bonne nouvelle est tombée pour les élèves et les parents qui aiment le basketball. Elle annonce la naissance d’une nouvelle école appelée École de basketball avenir de Madagascar (EBAM) dans la capitale. Prisca Razananirina, coach de l’équipe nationale de basketball 3×3 et de basketball féminin 5×5, pendant les Jeux des Iles 2023, en collaboration avec Cyrelle Mario Rakotomalala, aide-coach auprès de MB2All, ont ouvert l’Ebam depuis le 4 octobre.

L’école est ouvert aux tranches d’âge de 4-15 ans, filles et garçons. Depuis la date d’ouverture plus d’une centaine d’adhérents se sont déjà inscrits et s’entrainent deux fois par semaine sur le terrain de l’ESSCA à Antani­mena, le mercredi à 15 heures et le samedi à partir de 14 heures. « L’objectif est de se constituer un vivier de la discipline et surtout de préparer le relève du basketball malgache qui a déjà sa place sur la scène régionale, continentale et mondiale. Les intéressés sont invités à venir sur place aux jours sus-indiqués », confie Cyrelle Mario Rakoto­malala. Pour le moment, l’école ne dispose pas de club proprement dit, mais elle y pense d’ores et déjà. Elle travaille avec des clubs déjà existants pour avoir des tests matches dans le but d’appliquer les acquis en théorie dans la pratique.