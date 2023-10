RALLYE – COURSE DE CÔTE – Une avant-dernière manche décisive ce weekend

Rien n’est joué, le combat sera encore rude à la cinquième manche du championnat national de course de côte, ce weekend. La bagarre se déroulera sur la montée de Manintona.

Avant-dernière manche décisive. Trois pilotes poursuivent la course au titre du championnat de Madagascar des slaloms et de course de côte. Les trois leaders au classement provisoire auront encore tous la chance de se hisser sur le toit national, cette saison, étant donné le mince écart de points entre eux. La course de côte Asacm qui compte pour la cinquième manche de ce weekend, se déroulera samedi et dimanche, à Manintona, du côté d’Ambatolampy Tsimahafotsy. Cette manche pourrait être une occasion pour l’un d’entre eux, de creuser l’écart pour se rapprocher du titre. Le double champion en titre, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, sur une Renault Clio, classe M11, reste le leader intraitable en raflant trois victoires sur les quatre manches disputées. Le jeune pilote du club FMMSAM vient d’arracher une belle victoire, lors de la précédente manche, organisée par son club il y a quelques semaines. Il est talonné de près par son principal rival, Olivier Ramiandrisoa du club Asacm sur une Citroën C2, classe M10, vainqueur de la troisième manche à Bevalala et qui s’est contenté de la place du dauphin, lors de la quatrième manche.

Belle bagarre

Un autre pilote du club Asacm, Fréderic Rabekoto alias Fred, au volant d’une Citroën C2 classe M10, occupe la troisième place au classement provisoire. Comme lors des précédentes manches, «chaque pilote peut prendre le départ des trois manches au programme, mais il peut aussi se contenter d’une seule montée, car ce sera le meilleur temps qui sera pris en compte dans le classement final», explique le président de la Fédération du sport automobile de Mada­gascar, Jimmy Rakotofiringa dit Bébé. Une seule montée chronométrée, l’équivalent d’une manche, prévue à 13h30, sera a programmée, le samedi 21 octobre. Celle-ci sera précédée de l’essai libre à 9 heures et de l’essai chrono à 11 heures. Les deux autres manches auront lieu le dimanche. Le coup d’envoi de la deuxième montée est programmé à 10h45, le départ de la troisième et dernière manche est prévu à 13 heures. La montée de chauffe débutera dans la matinée, vers 8h45.