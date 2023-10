ONCOLOGIE – La mammographie peut sauver la vie

Le cancer du sein est l’une des maladies très graves affectant les femmes. La mammographie est une des solutions pour se protéger de celle-ci. Les médecins exigent dans ce cas d’en faire, pour tous les âges. En ce moment, la mammographie est gratuite auprès du CHU Andohatapenaka et s’y tiendra jusqu’à la fin de ce mois d’octobre, à l’occasion du mois mondial du cancer du sein. La mammographie est l’une des solutions pour prévenir le cancer du sein. Pour se protéger de cette maladie mortelle et pour la prévenir, elle est très recommandée par les médecins. « La mammographie devrait se faire une fois par an pour les plus de 50 ans et deux fois par an pour les plus de 60 ans », explique le docteur Miangaly Soaniaina RASOAMAHARO, une radiologue du CHU Andohatapenaka. Ces tranches d’âge ont été mises en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de réduire le taux de mortalité des femmes par cette maladie. Cette organisation a déjà annoncé que le cancer du sein est le premier cas de cancer qui affecte les femmes malgaches, suivi par le cancer du col de l’utérus. Ce qui pourrait également expliquer la validité de cette demande pour les femmes. Un chiffre inquiétant a également été annoncé par la Fondation Akbaraly à propos de la mortalité des femmes due à cette maladie. « À Madagascar, on a pu recenser jusqu’à 2 460 décès par cancer du sein en 2020 », rapporte un responsable de cette Fondation, par le biais de ses activités annuelles sur l’octobre rose. Pour le contrer et aussi pour pouvoir réduire ce chiffre, la mammographie vient en aide. Elle permet d’obtenir des images de l’intérieur du sein à l’aide de rayons X et de détecter ainsi d’éventuelles anomalies. Ce dépistage n’est pas douloureux. Par contre, il exige une autorisation des médecins pour en bénéficier. Surtout pour les femmes âgées de moins de 40 ans.

Précaution

La mammographie est l’examen de référence de dépistage du cancer du sein. Elle permet de mettre en évidence des cancers de petite taille, à un stade précoce, avant l’apparition de symptômes. « Il faut par contre prendre des précautions avant d’entamer ce dépistage. Les femmes doivent consulter un médecin, faire un test et un examen spécial afin que le médecin puisse autoriser la réalisation de cette mammographie », continue le médecin. C’est valable pour tout âge. Les résultats des examens de mammographie sont différenciés en cinq types. On utilise le système BIRADS, de l’American College of Radiology (ACR), pour classer les images mammographiques. On distingue l’ACR 1, pour une mammographie normale. Pour l’ACR 2, il existe des anomalies bénignes, sans gravité et qui ne nécessitent ni surveillance ni examen complémentaire. L’ACR 3 voit une anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme (3 ou 6 mois) est conseillée. « A partir de l’ACR 4, le cancer du sein est suspecté et l’ACR 5 montre une anomalie évocatrice d’un cancer », selon l’explication du docteur. Le cancer du sein est une maladie curable, mais à condition de le détecter très tôt.