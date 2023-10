MANANARA-NORD – Une femme tue sa rivale et se suicide

Deux femmes ont été retrouvées mortes à Ampasina, dans le district de Mananara-Nord. Le constat du médecin et l’enquête des gendarmes concluent à un meurtre et un suicide.

L’émotion reste vive chez les habitants d’Ampasina, dans la commune d’Ambodiampana, appartenant au district de Mananara-Nord. La nouvelle du décès de deux rivales, survenue mardi, est sur toutes les lèvres. Des gendarmes issus de la brigade de la ville de Mananara-Nord, sont partis au village d’Ampasina, dès qu’ils ont été avisés. Leur constat aide à comprendre ce qui s’est réellement passé. Les deux défuntes ont été identifiées. Selon des bribes d’explication tirées du rapport de la gendarmerie, l’une aurait été frappée à coups de machette par l’autre. Elle a été charcutée à mort. Son sang s’est répandu tout autour de l’endroit où son corps a été découvert. Le médecin, trois gendarmes et des autorités civiles présents à l’examen effectué sur place, ont relevé quelques traces de blessures graves sur le corps sans vie, notamment, sur sa tête, sur son cou, sur sa gorge et sur une main. La victime portait un jean bleu et un body noir. Sa mort est liée à un acte humain volontaire, selon le médecin. La gendarmerie a, d’ailleurs, récupéré l’arme du crime et la conserve pour servir de preuve.

Pendue

Toujours selon les informations judiciaires, l’auteure présumée de cette cruauté barbare, s’est enfuie avant que les gendarmes n’arrivent. Elle n’a pourtant pas quitté le village. Elle a été retrouvée suspendue dans le vide, accrochée à un giroflier d’environ quatre mètres de hauteur, à l’aide d’une corde en nylon vert, solidement attachée autour du cou. Elle ne respirait plus. Son cœur avait cessé de battre depuis plusieurs minutes. Sa dépouille ne présentait ni trace de violence ni contusion. Le médecin a déduit qu’elle est décédée à la suite d’un suicide par pendaison. En tout cas, une enquête a été ouverte. Les cadavres ont été remis aux familles endeuillées après la réalisation de la procédure requise par la loi. La gendarmerie et des sources civiles avouent que les défuntes étaient en conflit pour gagner l’amour d’un homme. Leur histoire s’est malheureusement terminée dans des circonstances sanglantes et horribles.