L’arrivee du scanner au CHRR d’Amboanato

L’acquisition du scanner par le Centre hospitalier de référence régionale (CHRR) d’Amboanato à Tolagnaro est un grand pas en avant pour l’amélioration des services de diagnostic médical. Les habitants locaux pourront désormais bénéficier de diagnostics plus rapides et plus précis, réduisant ainsi la nécessité de voyager loin pour obtenir des soins médicaux. Cette avancée contribuera certainement à améliorer la santé de la population locale.