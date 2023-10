INSÉCURITÉ ROUTIÈRE – Une vingtaine de morts sur les Routes nationales en quatre mois

Un danger public. Les routes nationales présentent un chiffre alarmant en ce moment. Des accidents routiers dus à plusieurs raisons. C’est dans ce cadre que le ministère du Transport et de la météorologie, avec le Groupement des Pétroliers de Madagascar, a sensibilisé les conducteurs des taxis-brousse. Dans le but de réduire ce nombre important. « Nous avons recensé près de 20 accidents mortels sur les Routes nationales. Les plus identifiés se présentent surtout sur la RN 4, mais également sur la RN 2, RN 6 et aussi la RN 7 », a rapporté le Directeur général du Transport terrestre, hier, à l’occasion de la journée du lancement d’une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, à la gare routière Maki Andohatapenaka. Cette sensibilisation se poursuivra auprès des écoles situées le long des Routes nationales ainsi que les gares routières privées. Cette activité a débuté à partir des Routes nationales numéro 2 et 7 , pour se poursuivre par toutes les autres parties des routes. « Nous voulons apprendre aux conducteurs et aussi aux utilisateurs de ces routes le respect et aussi la tolérance sur la route. Nous pouvons assurer que les accidents routiers sont fortement dus à cause des conducteurs, par leurs négligences », continue le Directeur général. Le changement de comportement et aussi les activités de chaque personne travaillant sur ses routes sont importants durant cette formation, ainsi que le respect du code de la route. Tous les conducteurs, qu’ ils soient d’ordre public ou des privés, seront formés à cette cause. Toujours dans le but de pouvoir réduire ce nombre, pour protéger les utilisateurs des routes. Par contre, les conducteurs estiment que les problèmes ne viennent pas seulement d’eux. « Nous pensons que le respect vient des deux côtés. Les conducteurs ne sont pas les seuls acteurs de ces accidents », a affirmé un conducteur de la Route nationale numéro 6, hier. Tout le monde est dans ce cas responsable de chaque activité sur les routes, la prudence devrait venir de tout le monde.