ILAKA-CENTRE – Un accident fait deux morts et dix-huit blessés

Un terrible accident de la circulation s’est produit, hier, vers 15 heures, à Mahatsanda en Ilaka Centre, dans le district d’Ambositra. Le bilan s’est établi à deux morts et dix-huit blessés. Le drame implique un taxi-brousse et le camion d’une brasserie. Le premier véhicule est parti d’Ambositra pour rejoindre Sambava. Le poids lourds, arrivé d’Ambatolampy, se dirigeait vers Manakara. Dans un petit virage où les deux côtés sont bien visibles, le jeune chauffeur du taxi-brousse aurait roulé à tombeau ouvert. Il a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il était sur le point de croiser le gros camion. Il a heurté la partie latérale gauche de celui-ci. Son minibus a ensuite fait un tête-à-queue. Le camion s’est immobilisé et incliné contre une maison située au bord de la route. Son conducteur a heureusement eu le réflexe de s’écarter rapidement, sinon le taxi-brousse serait entrer en collision frontale avec lui. Au total, dix-huit personnes, dont le routier, ont été blessées dans cet accident. Certaines ont été soignées au Centre de santé de base de niveau II d’Ilaka Centre, d’autres envoyées à Ambositra. Le chauffeur du minibus et une passagère assise derrière lui ont perdu la vie. D’énormes dégâts matériels ont été constatés. Le véhicule de transport en commun n’est plus qu’un amas de ferrailles.