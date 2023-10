FOOTBALL – FMF – Prise de fonction du nouveau président demain

Pas d’objection. La passation entre le président par intérim de la Fédération malgache de football, Victorien Andrianony, et le nouveau patron de l’instance nationale du ballon rond, Alfred Randriamanampisoa, élu samedi, aura lieu ce jeudi vers 10 heures, dans la salle de conférence du stade Barea Mahamasina. Aucun avis de recours n’a été reçu par le secrétariat général de la Fédération, au terme du délai de recours de deux jours, expiré mardi à 17 heures. Le fondateur du club Elgeco Plus a remporté haut la main la victoire, en engrangeant quatorze voix des vingt-deux ligues électrices. Ce jeudi sera un nouveau point de départ pour le football malgache. La nouvelle équipe aura du pain sur la planche pour porter haut le football malgache. Plus d’un attendent avec impatience comment le nouveau président va réaliser sa promesse de qualifier Madagascar à la phase finale de la Coupe du monde. Le coup d’envoi des éliminatoires aura lieu dans moins d’un mois. À domicile, la nouvelle équipe devrait également, à court terme, boucler la phase finale de la Coupe de Madagascar.

Proclamation officielle

Huit clubs ont validé leur ticket, en juillet, pour les quarts de finale, à savoir Fosa Juniors FC, Elgeco Plus, CFFA, AS Fanalamanga, Ajesaia, Disciples FC, ASA Diana et Mama FC. «Compte tenu que la commission de recours n’a reçu aucun avis de recours jusqu’à mardi soir. Nous allons ainsi notifier les élus, le président et les dix membres du comité exécutif. Nous allons procéder par la suite à la proclamation officielle suivie par la passation», souligne la présidente de la commission électorale, Beby Fabienne Ralavarisoa. Le mandat de cette commission va encore s’étaler sur quatre ans, a précisé la patronne.