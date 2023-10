Expansion du logement abordable

Les efforts du gouvernement pour fournir des logements abordables aux citoyens se poursuivent. Le Conseil des ministres a récemment approuvé la construction de trois nouveaux ensemble de logements bon marché à Nosy Be, Antsiranana et Fianarantsoa. Cette initiative, menée par le Secrétariat d’État en charge de nouvelles villes et de l’habitat, vise à répondre aux besoins en logements sociaux, améliorant ainsi l’accès à un logement décent dans plusieurs régions du pays.