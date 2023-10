EXAMENS OFFICIELS – Interdiction pour les classes intermédiaires

Les élèves des autres classes que les 7e, 3e et terminales des établissements scolaires publics dans la circonscription scolaire (Cisco) Avaradrano ne seraient plus autorisés à passer les examens officiels, à savoir, le CEPE, le BEPC et le Baccalauréat. Telles seraient les instructions qui ont été données aux responsables des établissements scolaires, en cette année scolaire 2023-2024. « Il a été décidé que les élèves des classes intermédiaires qui se présentent aux examens officiels, ne seront plus reçus dans les établissements scolaires publics. Sauter une ou des classes peut dégrader le niveau de l’élève. En outre, il va s’absenter souvent en classe, pour suivre des cours de préparation de ces examens, dans des écoles privées », explique un enseignant, hier. Beaucoup d’élèves de la classe de 4e ont passé l’examen du BEPC, session 2023. Même chose pour les élèves de la classe de 1re qui ont passé le baccalauréat. Ils se présentent en tant que candidat libre. Le nombre important de candidats qui ne sont pas au niveau, expliquerait le faible taux de réussite dans les examens officiels.