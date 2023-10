ÉVÉNEMENT – Le festival des Livres Thrillers débarque à l’AFT

La deuxième édition du festival des Livres Thrillers promet de captiver le public du 21 au 31 octobre à l’Alliance Française Andavamamba (AFT), où les portes s’ouvriront pour accueillir les amateurs de littérature et d’émotions fortes. Sous le thème envoûtant des « Monstres littéraires », ce festival offre une multitude d’activités engageantes pour tous les âges, mettant en lumière les créatures qui hantent nos cauchemars et notre imagination. L’exposition phare de l’événement dévoilera les personnages qui nous font peur. Les enfants auront également la chance de participer à un atelier de dessin, où ils auront l’occasion de donner vie à leurs monstres préférés. D’autres activités seront aux programmes. « Nous souhaitons promouvoir la lecture, ainsi que le genre du thriller qui occupe une place de choix dans notre médiathèque.

En effet, sur 12 000 adhérents, plus de 4 000 s’intéressent au genre et sous-genres thriller. Par ailleurs, ce festival coïncide avec la période d’Halloween, en proposant ainsi une célébration littéraire de cette fête », explique Hasina Rakotondrazanany, responsable de communication au sein de l’AFT. La deuxième édition se distingue de la première par l’inclusion de deux spectacles de théâtre en français et en malgache, chacun avec sa propre dose de frissons. « Tononkira fananganana ny maty » d’Avelo Nidor et « Le mystère d’Octobre » du lycée Jules Ferry seront présentés sur scène les 28 et 31octobre. « Le Tononkira fananganana ny maty est une renaissance poétique des figures de 1947, qui reviennent sous forme de zombies pour réveiller l’amour de la patrie à travers des vers poétiques », souligne Avelo Nidor. Toutes les activités de ce festival sont gratuites, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle de plonger dans l’univers des thrillers littéraires, de découvrir des créatures effrayantes et d’apprécier la richesse de la scène artistique et littéraire locale. .