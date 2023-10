BOENY – FILIÈRE MIEL – La plateforme obtient son agrément

Bonne nouvelle pour la filière miel de Boeny. La coopérative vient d’obtenir son agrément. Le développement de la filière est ainsi en bonne voie, d’autant que la production de miel est encourageante : la région en produit douze tonnes par an. L’usine de fabrication apicole vient d’acquérir une machine de transformation qui produit cent litres de miel par heure. D’après le président de la coopérative, le ministère du Commerce, de la consommation et de la promotion de l’industrie a doté la coopérative d’équipements dont une machine de production de miel. Cette action entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’Odof (One district one factory, un district, une usine). C’est un projet du gouvernement qui vise à créer de petites entreprises dans chaque district. Le projet de coopération Page/GIZ fournira d’autres matériels à la coopérative. La coopérative regroupe trois cent trente membres, constitués d’éleveurs traditionnels et d’apiculteurs modernes.