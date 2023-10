BASKETBALL – N1A HOMMES – L’AS Fanalamanga vise le podium

L’AS Fanalamanga défie l’Ascut en ouverture du championnat national. L’objectif pour les deux équipes est de s’imposer afin de mieux se situer pour la suite de la compétition.

Un air de déjà-vu. L’AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro affronte le club de l’Ascut d’Atsinanana, en ouverture du championnat de Madagas­car de basketball N1A hommes phase 2, appelé aussi « Élite 8 », ce jour à partir de 11h30, au Palais des sports Mahamasina. Les deux équipes se connaissent jusqu’au bout des doigts, car elles se sont rencontrées, au mois de mai, durant la lutte de classement des quatre équipe présentes à la conférence Ouest qui a eu lieu à Mahajanga. L’Ascut d’Atsinanana a surclassé l’AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro par 73-55. Le match de ce jour est une sorte de revanche pour les protégés d’Andry Rakotomanantsoa, coach de l’AS Fanalamanga. Cette année, cette dernière équipe a renforcé son effectif par un nouveau joueur capable d’apporter du sang neuf et d’insuffler une nouvelle dynamique au groupe. Andry Rakotomanantsoa, le head coach de l’équipe, a une philosophie particulière qu’il a inculquée dans l’esprit de ses joueurs pour chercher la victoire. « Le match joué à Maha­janga, au mois de mai, dans la guerre de la conférence Ouest, n’est qu’un préliminaire pour mieux se classer dans l’élite 8. Ce match contre l’Ascut est une sorte de revanche pour nous. Nous nous sommes déjà bien préparés, mes joueurs sont prêts et ma philosophie est de faire tomber les grandes équipes que nous croisons sur notre route, à l’exemple du GNBC dans la conférence Ouest à Mahajanga au mois de mai », explique Andry Rakotomanantsoa.

Physique et collectif

Le vice-capitaine de l’AS Fanalamanga, Maminirina Ramanatsara, précise de son côté : « L’objectif est de monter sur le podium. Nous connaissons très bien le jeu de l’Ascut. Pour faire la différence, il faut assurer le taux de réussite à chaque tir. Notre avantage est le physique et le collectif que le coach a mis en avant, durant notre stage bloqué à Moramanga ». Le club de l’Ascut d’Atsi­nanana, multiple champion de Madagascar (2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020–21), n’est pas un novice en championnat national. Il aborde cette joute nationale dans un objectif bien précis : remporter le titre national pour la fierté de la ligue régionale de basketball d’Atsinanana. Le premier match contre l’AS Fanalamanga déterminera la suite de la compétition, car les huit équipes vont s’affronter à tour de rôle, et les quatre équipes, qui totalisent le plus de points, seront qualifiées pour le dernier carré. Richard Rabearison, le head-coach de l’Ascut, conclut: « Chaque match a son importance capitale, l’entame du premier match déterminera l’état d’esprit de chaque club. Il faut donc faire la différence dès le coup d’envoi. Aucune équipe n’est à sous-estimer », conclut-il.