ASSEMBLEE NATIONALE – Les députés de la majorité fustigent Christine Razanamahasoa

Après son discours qui fait débat jusqu’à présent depuis l’ouverture de la seconde session ordinaire du Parlement à Tsimbazaza mardi dernier, Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale, est lâchée par les députés de la majorité parlementaire, dont elle fait elle-même partie. Hier tard dans la soirée, ces derniers tiennent un point de presse pour riposter le discours qui a électrifié la première journée de la session à Tsimbazaza. Selon ces parlementaires, ce discours n’a pas été discuté mais c’est au contraire une décision unilatérale et qui n’est pas du tout représentatif de la Chambre basse, vu que cela n’implique que la présidente. Les députés IRD et quelques indépendants qui ont fait la déclaration d’hier invoquent encore une fois de plus la discipline de parti pour expliquer leur mécontentement envers leur présidente, comme le cas de Herimanana Razafimahefa.

Destitution

Les bruits de couloir commencent à émerger sur une éventuelle destitution de Christine Razanamahasoa le jour même du discours d’ouverture qui pose problème. Jusqu’à maintenant, les parlementaires qu’on a croisés nient les faits et soutiennent qu’il n’est pas question de destitution en ce moment. Selon le député Andry Ratsivahiny, hier dans l’après-midi, « on n’a pas l’intention de s’interposer sur cette histoire de destitution ni de la demander. On veut même féliciter la présidente de l’Assemblée nationale pour les bons et loyaux services depuis cinq ans ».