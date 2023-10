AMBOHIMALAZA – Des bandits présumés se font arrêter

Une fourche, une hache et diverses amulettes. Deux hommes et une femme s’en sont servis pour pénétrer de force dans le domicile d’un habitant d’Andranoma- havelona-Masombahiny, dans la commune d’Ambo-himalaza, le 12 octobre, vers une heure du matin. Les malfaiteurs tenaient les locataires en respect avec leurs armes. Ils s’apprêtaient à les attacher et à les tuer quand un membre de la famille a réussi à s’échapper. Une fois à l’extérieur, il s’est mis à crier au secours et a appelé les gendarmes. Les assaillants ont immédiatement renoncé à leur plan et ont pris leurs jambes à leur cou. À cette heure-là l’unité de patrouille faisait des rondes à proximité, Une poursuite a été engagée, mais les fuyards n’ont laissé aucune trace dans le noir. Grâce à l’enquête conduite par les fins limiers de la brigade d’Ambohimalaza, tous les trois, présumés responsables de l’attaque, se sont fait cueillir. Leurs armes blanches ont été saisies. La compagnie de la gendarmerie de Tana-ville a souligné qu’il y a exactement un an, l’un des suspects avait croupi en prison pour avoir volé des oies.