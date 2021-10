Hautes études – Sortie de la 36e Promotion « Soahary » de l’Inscae

Le jour de gloire est arrivé pour eux. L’Institut National des Sciences Comptables et de l’Adminis­tration d’Entreprises (Inscae), célèbre et fête la sortie de la 36e promotion, baptisé sous le nom de: « Soahary » au CCI Ivato. Soahary signifie « Tsara voatra » ou « Bien conçu ». À l’image des promus. Fidèles aux vertus véhiculées et défendues par l’Inscae.

Depuis sa création, l’Inscae a délivré 8 308 diplômes et plus de 24 000 certificats aux cadres et aux dirigeants d’entreprises dans l’optique de mise à jour des connaissances, de perfectionnement, voire de renforcement de capacité.

« Il importe de souligner qu’avec les Instituts d’administration des entreprises, IAE de France, Poitiers et Lyon, l’Inscae délivre en double-diplomation en Master et organise en cotutelle et/ou en codirection le Doctorat en Sciences de Gestion. Par ailleurs, Inscae offre une possibilité de mobilité des étudiants et entreprises avec l’Université Laval et l’Université de Québec à Trois Rivières, Canada », tient à souligner un membre du collège des enseignants.

« De plus, la majorité des professeurs permanents de l’Inscae est titulaire du Doctorat en sciences de gestion ou du doctorat en sciences économiques ou du Diplôme d’expertise comptable. En vertu de l’Arrêté Ministériel N° 1953/2013-MESupRES du 31 Janvier 2013, l’Inscae a obtenu son habilitation pour l’école Doctorale. Ainsi, neuf thèses de Doctorat et soixante-dix-neuf mémoires de Master recherche en sciences de gestion ont été déjà soutenues » rapporte-t-il. Comme pour rappeler la qualité des cours dispensés. Confor­mes aux résultats obtenus.

« Nous vous sommes très reconnaissants quant à la contribution de BNI, SPAT, ARO, STAR, FTHM, SONAPAR dans cet événement marquant pour nos étudiants », résume un haut responsable de l’Institut, devenu une véritable institution à la renommée internationale au fil des années.

Ne pouvant pas rester leader et excellent qu’en innovant, l’Institut adopte toujours le slogan « We continue innovating ».