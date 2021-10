Environnement – Plus de deux jours pour éteindre le feu de forêt à Ankarafantsika

L’incendie du parc d’Ankarafantsika ne s’est éteint que vers la fin de l’après-midi, hier. L’intervention a été difficile puisqu’il a fallu près de deux jours d’affilée pour circonscrire totalement le feu.

« Les équipes, composées de forces de l’ordre et des fokonolona ainsi que du MEDD comptaient à peu près de quatre cents personnes qui sont intervenus durant ces deux jours. L’intervention n’a pas été facile puisque nous avons été confrontés à de nombreux départs de feu. Les feux de forêt ont été difficiles à éteindre dans les zones les plus inaccessibles. Ce qui a rendu l’intervention plus longue que d’habitude. Pour les zones plus proches, nous avons utilisé des motopompes et l’eau nécessaire a été transportée par des camions citernes », indique Ihando Andrianjafy, directeur interrégional de l’Environnement et développement durable dans les régions Boeny et Betsiboka. L’ampleur des dégâts n’a pas été définie pour l’instant.

« Nous attendons les images satellitaires pour connaître les surfaces détruites », enchaîne-t-il. A entendre le DIREDD, la superficie touchée serait inférieure par rapport au dernier incendie. A la fin du mois de septembre, 3200 ha ont disparu de ce parc. Il a fallu cinq jours pour éteindre le feu. En ce qui concerne les trois points de feu, la première zone se trouvait tout près de la zone d’Andranofasika, le second s’est déclaré sur le bord de la route d’Ambodimanga.