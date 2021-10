Diana – Basketball : Un nouveau président, de nouvelles perspectives

Une figure du basket dans la région Diana a décidé de passer le relais. Il s‘agit de Fréjus Ramarosahanina, président de la ligue régionale de basketball. Après douze années au service de la ligue, il a décidé de passer le fanion au nouveau président, Firmin Razafindratondra qui a obtenu le plus grand nombre de voix, lors de l’élection de juin dernier. La passation de fonction entre les deux hommes s’est déroulée dans la fraternité samedi dans la salle de réunion de la Maison des jeunes.

Le nouveau président lui succède avec un double objectif principal : « Continuer à développer le basketball, surtout les équipes de jeunes, à partir de l’école de basket, et faire en sorte que les séniors remontent de quelques niveaux… »

Comme stratégie, le nouveau promu envisage de mettre en place une nouvelle équipe qui prendra les commandes des destinées du basket antsiranais. Cette équipe aura comme tâches principales d’améliorer la communication, la compétition et le développement du partenariat. Il veut bâtir du nouveau sur les bases actuelles et porter la région Diana vers de nouveaux sommets, insiste-t-il. En outre, il a l’intention de promouvoir la discipline, en insistant sur la formation des arbitres et des entraineurs. Il a également avancé l’organisation des tournois inter-quartiers et inter-services avant la fin d’année.

« Les défis sont immenses, multiples et variés, car il faut sortir le basket de la région Diana du marasme où il a plongé ces dix dernières années», déclare-t-il. Il a également mis un accent particulier sur le partenariat, car il constate que les entreprises du Nord se désintéressent de la discipline depuis quelque temps.

Quoi qu’il en soit, le manque de volonté des ressources humaines, l’absence d’infrastructures adéquates pour la pratique de la discipline et la mauvaise gestion des fonds et matériels alloués pour sa pratique, pour ne citer que ces cas-là, constituent des enjeux majeurs qui bloquent l’épanouissement de ce sport roi. Dans le contexte actuel, les nouveaux dirigeants de la ligue de basketball de la région Diana auront du pain sur la planche pour fidéliser les licenciés.