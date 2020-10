Vohibato – Deux sœurs succombent à la peste

La peste réapparaît à Amoron’i Mania et à Matsiatra Ambony. Deux ont succombé, au mois de septembre.

Drame dans une famille à Andranomiditra Vohibato. Deux sœurs, de 19 ans et de 4 ans, ont succombé, successivement, à la peste bubonique, au mois de septembre, selon une source auprès du district sanitaire à Vohibato. « Elles n’ont pas survécu, car elles n’ont pas reçu les soins nécessaires. Elles vivent très loin d’un centre de santé de base (CSB), à trois heures de marche », explique cette source, hier. Trois autres personnes ont présenté les symptômes de la peste bubonique dans ce district, au même mois. Ces dernières ont recouvré la santé, elles ont été prises en charge à temps. Ces personnes auraient attrapé la peste, en vivant dans la forêt, foyer naturel des rats.

Mobilisation

Depuis, Vohibato se mobilise pour éviter la propagation de la maladie. « Les personnes en contact avec les patients ont reçu des traitements prophylactiques, pour la prévention de la maladie. Le village a été désinfecté. La population est sensibilisée sur prévention de la peste. Les surveillances sont renforcées », rajoute notre source.

Des cas de peste bubonique et pulmonaire ont été, également, notifiés dans la région d’Amoron’i Mania, à Manandriana et à Ambositra, selon le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le Dr Fanja Dominique Rasamoelina. Un cas confirmé et deux cas suspects (test de diagnostic rapide positif, en attente de confirmation à l’Institut Pasteur de Madagascar). Deux sont guéris, dont un cas de peste pulmonaire. Un cas de peste bubonique est en cours de traitement à Manandriana. « Ce patient présente les symptômes de la maladie, il provient du district d’Ambositra. Il est pris en charge à Manandriana, car c’est le centre de santé le plus proche de lui», explique une source.

Le mois de septembre jusqu’au mois d’avril est la saison épidémique de la peste. Des cas de peste sont signalés, presque chaque année, pendant cette saison, surtout sur les Hautes terres, des zones endémiques de la peste. Entre août et novembre 2017, Madagascar a connu une grande épidémie de peste urbaine. Les autorités ont dénombré plus de deux mille trois cent cas, dont deux cent décès, entre cette période. Une flambée de peste pourrait resurgir, si les mesures de prévention ne sont pas renforcées.