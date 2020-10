Violences sexuelles – Le directeur d’un orphelinat accusé

Incriminé pour attentat à la pudeur. Le directeur d’un orphelinat sis en pleine ville de Toliara est poursuivi pour avoir pratiqué des attouchements à des jeunes filles mineures prises en charge au sein du centre qu’il dirige. Des jeunes filles se disant victimes de ces attouchements racontent que les palpations de seins ou encore des parties intimes devenaient des habitudes du directeur. Elles ont décidé d’en informer des intervenants sociaux du Centre Vonjy et de la police. L’accusé a d’abord été auditionné . Il aurait réfuté les charges qui pèsent sur lui. À ses explications, ce sont des formes de pratiques « habituelles pour éduquer » les jeunes filles entretenues à l’orphelinat. Des « interventions » ont ralenti les procédures de poursuite et le directeur a été ainsi mis en liberté provisoire il y a dix jours car les « charges ne pèsent pas lourd ». Hier, aux dernières informations obtenues, un mandat d’arrêt a été formulé à l’encontre du directeur pour un mandat de dépôt et un nouveau procès au tribunal. La lutte contre la maltraitance et la violence envers les enfants se renforce grâce à la fluidité des dénonciations auprès du Centre de prise en charge intégrée et des forces de l’ordre. La plateforme de la société civile pour la protection des enfants pour la région Atsimo Andrefana appuie cette initiative.