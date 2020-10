Tourisme Vakinankaratra – Une randonnée à Ibity et Tritriva

Les initiatives affluent pour la reprise du tourisme. Une randonnée est organisée par la présidente des guides touristiques dans la région Vakinankaratra à la fin du mois, pour rehausser le tourisme culturel notamment. Pour deux jours, le parcours partira d’Antsirabe pour une descente au lac Tritriva.

De là, un trajet à pieds vers Ibity marquera le premier jour. Un feu de camp sera organisé au fokontany d’Analanomby à Ibity où les randonneurs pourront admirer la belle étoile et dormir dans des tentes.

La visite d’une source est programmée dans cette marche à pieds à Ibity. Le trajet continue ensuite vers Manandona et ce pack touristique sera couronné par une baignade à la piscine naturelle de Manan­dona. De là, une voiture recueillera les visiteurs pour un retour à Antsirabe. « Les Antsirabéens et autres natifs du pays sont incités à apprécier la beauté du pays, ses cultures diverses, ses paysages et surtout ses populations » renchérit la guide touristique.