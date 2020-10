Sports mécaniques – Patrick No Limit, de la moto au rallye

Patrick « No Limit » Rakotonjanahary, pilote chevronné en championnat de moto tout-terrain, disputera son premier rallye à l’occasion du RIM. Il roulera sur une Ford Ranger T2.

Dans le milieu de la moto tout terrain, le nom de Patrick « No Limit» Rakotonjanahary est connu de tous. Il compte plusieurs titres nationaux à son actif. L’an passé, il a intégré le milieu du sport automobile, en débutant en slalom sur une Peugeot 106. Sa première saison a été auréolée d’un sacre en catégorie M9. Pour 2020, il s’attaque au rallye. Il prendra le départ du Rallye International de Madagascar à la mi-novembre. Ce sera au volant du pick-up Ford Ranger T2, qu’il a acquis auprès d’un certain Teddy Rahamefy.

Mais pourquoi avoir choisi un 4×4 ? Le pilote de la Team 110 Antsirabe s’appuie sur la fiabilité des T2 : « Depuis le début, l’objectif final est de passer en rallye. J’ai remarqué que la majorité des abandons était due à des casses mécaniques. En moto TT, il y a rarement d’abandon et on est habitué à toujours franchir la ligne d’arrivée. Ce serait vraiment une déception si je devais arrêter en cours de route. Voilà pourquoi j’ai pris un 4×4 plus robuste et plus fiable ».

Forcément, entre une Peugeot 106 et une Ford Ranger, c’est le jour et la nuit :

Apprentissage

« Le poste de pilotage est plus élevé. La position de conduite est donc très impressionnante. Un tout-terrain nécessite plus de maîtrise. Il faut enchaîner les appels pour l’envoyer en travers à chaque courbe. On a besoin de temps pour s’adapter et le RIM tombe à pic pour peaufiner mon apprentissage.»

Patrick No Limit pourra s’appuyer sur sa condition physique exemplaire. En effet, il est habitué des longues courses de moto TT de 2, 3 ou 4h. « La moto exige plus d’engagement physique par rapport au sport auto. Ce sera avantageux d’un point de vue endurance. De plus, les risques sont plus importants à moto. En sport auto, on n’a pas à gérer les risques de chute et on se sent plus en sécurité, ce qui constitue un facteur important pour la confiance en soi », conclut-il.