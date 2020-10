Détaillant

La Jirama a quarante cinq ans. Peut-on s’en enorgueillir ou s’en plaindre? Le vent de nationalisme qui a accompagné l’ère socialiste a emporté l’EEM et la SEM fusionnées en Jirama en 1976. Avec les deux sociétés les abonnés avaient le choix selon leurs moyens. Les coupures d’électricité et d’eau étaient rares. Elles n’ont pratiquement lieu que pendant le passage d’un cyclone. Il est vrai que le nombre d’habitants était encore très faible, le nombre d’abonnés autant et les infrastructures encore plus ou moins neuves. Tout a changé quand la Jirama a pris les choses en main. La qualité de service se dégradait d’une année à l’autre. Plus la Jirama vieillit, plus la situation empire, plus l’entreprise s’embourbe dans des dettes incommensurables. Avec Air Madagascar, la Jirama est la deuxième société que l’État n’a pas voulu privatiser malgré les recommandations des bailleurs de fonds. Le deux sont aujourd’hui dans une situation compliquée voire désespérée.

Pour son 45 eme anniversaire, la Jirama a choisi comme slogan, « le client en priorité ». Une thématique un peu mal choisie et qui rend les abonnés furieux. C’est plutôt le contraire dans la réalité puisque les abonnés boivent la tasse jusqu’à la lie, au sens propre. Plusieurs quartiers de la capitale et d’ailleurs ne sont plus approvisionnés en eau et en électricité que par intermittence. Et quand par miracle, des gouttelettes sortent du robinet, l’eau ressemble beaucoup à du chocolat chaud.

Le Dg de la Jirama a annoncé la fin du délestage avant la fin de l’année et une amélioration de la situation financière d’ici deux ans. C’est réjouissant sauf qu’à y voir de près, la Jirama n’est plus qu’une coquille vide. Outre le barrage d’Andekaleka, la Jirama n’a pas fait d’investissement de grande envergure. On se demande sur quels critères se base l’optimisme du directeur général. La Jirama dépend totalement aujourd’hui de ses fournisseurs à qui elle achète son carburant et l’électricité qu’elle va distribuer à ses abonnés. Autrement dit aujourd’ hui, la Jirama devenue un pauvre détaillant d’électricité.

Tous les grands projets en cours qu’il s’agisse d’énergie classique ou renouvelable, appartiennent à des étrangers. On voit mal comment la Jirama va pouvoir faire des bénéfices et améliorer sa situation financière sans passer par l’augmentation des tarifs pour les rares moments que ses malheureux abonnés sont alimentés en eau et électricité. On veut bien croire au miracle mais on a eu beau crier « Que la lumière soit » Bible en main à chaque coupure mais rien n’y fit.