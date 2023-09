RENCONTRE PREMIER MINISTRE – AMBASSADEURS – Réunion à huis clos à Mahazoarivo

Une réunion a eu lieu hier entre Christian Ntsay Christian avec quelques membres du gouvernement collégial et les ambassadeurs de sept grands pays.

Christian Ntsay, Premier ministre, et quelques membres du gouvernement collégial, ont rencontré hier les ambassadeurs des pays membres du G7 ou les sept pays les plus riches, dont la Suisse, la France, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni ainsi que celui de l’Union européenne. Aucun commentaire n’a été donné par les participants concernant les sujets de discussion lors de la réunion mais il est possible que l es prochaines échéances électorales aient été au cœur des discussions. Cette rencontre était attendue après les récentes apparitions de quelques candidats en discussion avec des représentants de la communauté internationale, surtout après la réunion entre le collectif des onze candidats avec des représentants de l’Union européenne, en fin de semaine dernière. Pour la Primature, il est clair que la communauté internationale tâte le terrain en vue d’avoir tous les avis, pour se faire une idée de la réalité politique du pays, surtout à propos du processus électoral qui est en ce moment au centre de tous les débats.

Point de vue

À noter que parmi ces ambassadeurs présents hier, la plupart ont déjà contribué aux aides à la préparation des élections, par le biais du basket fund ou par d’autres moyens comme celui du Japon avec la dotation de matériels roulants pour la CENI, afin de faciliter le travail des démembrements de la commission électorale. Les positions officielles de ces membres de la communauté internationale ont été claires jusqu’à présent avec une politique de non-ingérence et le soutien à la tenue des prochaines échéances électorales. Lors de la célébration de la fête nationale française à la Résidence de France le 14 juillet dernier, Arnaud Guillois, ambassadeur de France, a déclaré que les élections sont des affaires malgaches et ne concernent que les Malgaches. L’ambassadrice américaine, quant à elle, a réitéré le soutien des États-Unis pour le processus électoral au moment où elle a apporté la contribution de son pays au basket fund à la CENI Alarobia, il y a de cela quelques mois. Cette rencontre coïncide avec la première réunion de la CENI avec les représentants des candidats en tant que membres non permanents de l’organe électoral, qui a été boycottée par les représentants des onze candidats qui forment le collectif.