FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS D2 – FC JSA Level et KFCA leaders provisoires

Parcours sans faute. La ligue des champions national 2 a procédé à la deuxième journée de la deuxième phase, dimanche. KFCA de Diana et FC JSA Level d’Ihorombe occupent respectivement la première place provisoire du groupe A et celui B. Dans le groupe A à Maha­janga, le club d’Antsiranana a défait l’ASJA Amoron’ Imania par 3 à 1 lors de la deuxième journée après le match nul et vierge contre FC Zoya de Boeny. 3FB d’Alaotra-Mangoro occupe la deuxième place après sa victoire de 2 à 1 contre le club majungais. AS Espoir de Betsiboka a décroché sa première victoire en battant par 3 à 0 TGBC d’Atsinanana. À Antsirabe dans le groupe B, FC JSA Level d’Ihorombe occupe le fauteuil de leader après son parcours sans faute de deux victoires en autant de matchs. Hier, le club d’Ihosy s’est imposé 2 à 0 contre ASJ FC d’Atsimo-Andrefana. FC JM d’Androy se trouve en deuxième position provisoire après son succès face à l’équipe hôte, FC Inate de Vakinankaratra. Jet Bongolava a également remporté sa première victoire contre GFJT d’Atsimo-Andrefana. Cette deuxième phase du sommet national D2 s’étalera jusqu’au 24 septembre. La troisième journée est programmée ce mercredi. Les deux équipes mieux classées de chaque groupe, à l’issue de cette étape, se qualifieront à la Poule des As.