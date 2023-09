FOOTBALL – CHAN 2024 – Report probable du tour préliminaire

La tenue du tour préliminaire qualificatif au Championnat d’Afrique des nations reste floue à trois jours de la date prévue. La Fédération n’a pas encore reçu la lettre de notification de la Caf.

Plus que trois jours. La Fédération malgache de football n’a pas encore reçu jusqu’à hier, la lettre de notification de la Confédération africaine de football mentionnant le calendrier des matchs ainsi que les équipes concernées par le tour préliminaire du championnat d’Afrique des nations. L’instance africaine devrait également notifier les fédérations concernées sur la date et le pays hôte de la cérémonie de tirage au sort. Déjà repoussé de quelques semaines, le match aller du premier tour est prévu le 22, 23 ou 24 septembre et le match retour, le 6, 7 ou 8 octobre. Normale­ment, Madagascar ne disputera pas le premier tour préliminaire au Chan, compte tenue de sa récente performance en se hissant à la troisième place, lors de la dernière édition en Algérie. «J’ai déjà envoyé le programme de préparation auprès du comité exécutif. Nous devrions préparer non seulement la qualification au Championnat d’Afrique des nations 2024, mais aussi les éliminatoires qualificatives à la Coupe du monde 2026», souligne le Directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Préparation

«Il faut anticiper la préparation des matchs amicaux durant la fenêtre Fifa, au mois d’octobre, car nous entamerons les éliminatoires vers le mois de novembre. Il faut que nous contractions et réservions, dès maintenant, les équipes disponibles que nous voudrions rencontrer en amical», souligne-t-il. «La proposition sur nomination du sélectionneur pour le Chan comme pour les éliminatoires au Mondial est déjà entre les mains du comité exécutif», poursuit-il, sans vouloir donner plus de précisions. De plus, en ce moment, les membres du comité exécutif sont apparemment occupés par la préparation des élections du président et des membres du comité exécutif, programmé le 4 octobre. Au tour préliminaire qualificatif au Chan, Madagascar évoluera dans la zone Cosafa qui regroupe onze nations, à savoir l’Angola, le Botswana, les Comores, l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.