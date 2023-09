DÉVELOPPEMENT DURABLE – Une adaptation aux enjeux actuels de la gestion de l’eau

Travailler sur l’adaptation dans le secteur de l’eau pour la durabilité », telle est la thématique choisie pour la sixième édition de la semaine de l’eau qui se déroulera du 29 octobre au 2 novembre prochains au Caire. Une réunion internationale pendant laquelle Madagascar sera représenté et qui prendra en compte les enjeux de l’eau dans le contexte climatique actuel. Les discussions, à en croire les autorités égyptiennes porteront sur l’eau et les actions climatiques à entreprendre avec la situation alarmante qu’est le changement climatique. À l’heure actuelle, des centaines, voire des milliers de ménages peuvent accéder difficilement à l’eau, surtout dans le Sud de Madagascar pendant la saison sèche. Mettant ainsi au cœur des préoccupations des autorités nationales cette thématique, devenue de plus en plus pressante au regard de la vitesse à laquelle évolue les choses. Force est de constater que l’accès à l’eau (surtout potable) manque de résilience face au changement climatique. À se référer aux chiffres publiés l’année dernière par la Banque Mondiale, « l’accès à l’eau et à l’assainissement souffre de profondes inégalités et des services de faible qualité. Seulement 54,4% de la population a accès à l’eau et seulement 12,3% de la population à l’assainissement », évoque le rapport de la Banque Mondiale.