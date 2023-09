CONSTRUCTION – Des matériaux pour des maisons indestructibles

Des produits innovants. Des maisons sont construites avec un système surprenant. Elles sont fabriquées en béton armé. Et du polystyrène est incorporé entre deux parois de ces bétons armés. « Ces constructions sont, avant tout, ultra résistantes et indestructibles. Elles sont antisismiques et anticycloniques », lance Patrick Deleurme, directeur général de Polytech, l’usine qui a apporté ces produits innovants à Madagascar, hier. Des tests réalisés dans des laboratoires auraient démontré que ces produits peuvent résister à des vents de 300 km/h et à un séisme d’une puissance de 10 sur l’échelle de Richter. « Ce produit a fait ses preuves dans les zones les plus exposées sismiquement. Il a été inventé pour résoudre le problème de séisme qui se produisait souvent en Italie. Cela offre une résistance monolithique, car la fondation, les murs et les toits forment une coque monolithique. Il n’y a aucune rupture de ferraillage», explique-t-il. Ces constructions sont déjà visibles un peu partout à Madagascar, comme à Mananara, Antananarivo, Mahajanga, Nosy Be, Taolagnaro, entre autres. Ce système de construction est une solution miracle pour les zones côtières. A chaque saison cyclonique, des maisons sont détruites par des vents forts, dans les régions traversées par les cyclones. Certaines de ces maisons n’ont jamais été réhabilitées. Selon Safidy Ramamonjiarisoa, responsable commercial de Polytech, le coût de ce système de construction serait abordable. Il serait de 5,7% moins cher que les constructions en brique, d’après leurs calculs. « En plus, il apporte un confort inégalé. L’isolation phonique et thermique des murs est assurée. Il n’y a pas de risque de moisissure. Elle est écologique», avance ce commercial.