COLLECTIF DES PROFESSEURS – Reconnaissance au président de l’Université de Mahajanga

La célébration des quarante-trois ans du Collectif des professeurs des universités de Madagascar (CPTPM), s’est déroulée le 29 août, à Antananarivo. Les membres du bureau national, représentés par les membres de bureau locaux de l’Université de Mahajanga, ont ensuite rendu visite au Pr Blanchard Randrianambinina, vendredi, à son bureau, au siège de la présidence de l’Univer­sité, bâtiment Kakal à Mahajanga-be. Ils lui ont remis un certificat de « témoignage de reconnaissance », en tant que professeur titulaire et pour son entière collaboration et son aide précieuse à cette association, à l’époque où il était directeur général et secrétaire général au ministère de l’Enseignement supérieur et des recherches scientifiques. « Cette visite et remise de certificat de reconnaissance sont un honneur. Je vous remercie », a remercié le président de l’Université de Mahajanga. Afin de raffermir la fraternité au sein de l’association nationale, les professeurs titulaires de l’Université de Mahajanga souhaitent mettre en place le Collectif régional.