BULLETIN UNIQUE – Deux millions par jour imprimés en Afrique du Sud

L’impression des bulletins uniques va bientôt se clôturer, en ce moment, avec deux machines qui tournent à plein régime en Afrique du Sud, pour imprimer un million d’exemplaires chacun tous les jours. Dama Andrianarisedo, président de la commission électorale nationale indépendante (CENI) insiste sur le fait que tous les imprimés sensibles arriveront dans les bureaux de vote avant le temps imparti, car la finalisation de l’impression des bulletins uniques est prévue vers la fin de la semaine, surtout avec l’arrivée de la nouvelle machine qui va doubler la capacité d’impression. Des changements ont été constatés sur le bulletin unique, avec les propositions des candidats à la présidentielle, lors du tirage au sort pour les numéros d’ordre. Le numéro Un de la CENI précise aussi qu’on a inséré une marque spéciale pour lutter contre les contrefaçons, mais il n’a pas voulu donner des détails sur ce point, afin sans doute de préserver la fiabilité du bulletin unique. Concernant le budget pour l’impression des imprimés sensibles, Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la CENI, explique que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) s’en occupe et qu’il ne faut pas s’en faire car la situation est sous contrôle. Malgré l’avancée rapide du processus électoral, la conjoncture politique actuelle fait que la méfiance envers la CENI se généralise. La plupart des candidats pensent que l’organe de préparation des élections n’est pas du tout fiable et refusent de collaborer. L’absence des représentants de onze candidats lors de la première réunion du bureau permanent de la CENI avec les membres non permanents issus des candidats en est un exemple concret.