BASKETBALL MAHAJANGA – Lalatiana Razaiarisoa s’éteint

Le monde du basketball malgache est en deuil. L’ancienne internationale, Lalatiana Razaiarisoa dit Lala Mijômba, âgée de 55 ans, s’est éteinte lundi, à Mahajanga, à la suite d’un long combat mené contre une grave maladie. Lala ou Lalatiana a défendu les couleurs nationales à plusieurs reprises, dont le 18e championnat d’Afrique féminin Fiba, qui s’était tenu au Sénégal, du 20 au 30 septembre 2007, à 39 ans. Ancienne joueuse du club de SMTM, puis du BC Tropica, Lala a commencé à se concentrer sur le coaching à 37 ans, pour laisser la place aux jeunes. La légende du basket féminin malgache a déjà remporté plusieurs fois le titre au championnat de Madagascar, au sein de quelques clubs locaux de Mahajanga et, même, dans la catégorie des vétérans. La sportive a aussi évolué dans le club de Bel Air aux Seychelles, vers 2005. Auparavant, elle a joué au sein du club de Mont-Fleuri dans le même pays. Lala a raflé deux fois de suite le titre de meilleure joueuse au Rwanda en 2004, et en Tanzanie en 2001. Elle a été membre de la ligue régionale de basketball de Boeny et présidente de la commission du basket féminin. L’ancienne joueuse de handball a également assuré la fonction de chef de service des sports à l’Université de Mahajanga, en 2013. Lalatiana a nagé dans le milieu du basketball depuis toute petite. Son père, Djomba, était un ancien joueur de l’AC Sotema, et son frère a évolué aux USA, depuis des années. Les funérailles seront annoncées prochainement. En attendant la dépouille mortelle est à Tsaramandroso-ambony.