ATELIER LYRIQUE – La musique classique résonne à l’IFM

Dans un élan de mélodies enchanteresses, l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely s’apprête à vibrer au rythme du 141e concert classique de midi, mettant en lumière l’exceptionnel « L’Atelier Lyrique », cet après-midi à 13 heures. C’est un rendez-vous musical qui promet de faire honneur à la grandeur de la musique classique. Cette activité mensuelle, dont la renommée n’est plus à faire, est orchestrée par l’Association Madagascar Mozarteum, qui s’engage résolument à offrir au public malgache une expérience musicale classique véritablement unique en son genre. Au menu de cet après-midi extraordinaire, les chants profanes de Claudio Monteverdi, portés par la voix magique de la soprane Natacha Rajemison et ses choristes de talent, s’apprêtent à envoûter un public conquis d’avance. » L’Atelier Lyrique est une activité proposée par Madagascar Mozarteum, ouverte à tous et qui se déroule une fois par mois à l’IFM. Cette fois-ci, la magie opérera avec les pièces musicales profanes de Claudio Monteverdi interprétées par l’incomparable Natacha Rajemison et ses choristes”, confirme avec enthousiasme Christelle Ramanandraitsiory, chargée de communication au sein de l’IFM. Le spectacle, d’une durée de 45 minutes, promet une expérience artistique riche en émotions. Il s’inscrit dans une série de concerts visant à célébrer la musique classique et à la rendre accessible à un large public avide de découvertes sonores exquises. À noter que l’Atelier Lyrique, fervent défenseur de la musique classique, a déjà partagé sa symphonie enchanteresse à l’Alliance Française Andavamamba, samedi dernier. Cette prestation témoigne de son engagement indéfectible à diffuser la beauté de la musique classique dans la capitale.