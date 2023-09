AÉROPORT DE TOLIARA – Un nouveau commandant au pilotage

Andry Harilala Rabeony devient le nouveau commandant de l’aéroport de Toliara. Il prévoit de faire le nécessaire pour que l’aéroport de Toliara soit à même de recevoir dignement des vols internationaux comme annoncé officiellement le 18 août dernier. La passation de service entre lui et son prédécesseur s’est déroulée vendredi dernier. Des vols en provenance de Dubaï, Afrique du Sud, Egypte, Rwanda, France, Italie, Maroc et Maurice sont attendus. A la remise du certificat d’aérodrome pour l’aéroport de Toliara, il a été précisé par le directeur général de l’Adema (Aéroports de Madagascar) que les infrastructures d’accueil aéroportuaires de Toliara sont fin prêts après une préparation de presque trois ans. L’aéroport de Toliara est le deuxième plus grand aéroport de l’île après Ivato, en termes de superficie. Il a été doté d’une base de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie. La venue des vols internationaux proprement dits n’est pas encore précisée mais attend quelques « préparatifs », selon les explications.