Tsiroanomandidy – Une école toute entière incendiée

Un terrible incendie a réduit en cendres une école toute entière dans la circonscription de Tsiroa­nomandidy II, Zone Administrative et Péda­gogique d’Ambalanirana. Des salles de classes, où cent cinquante élèves étudiaient ont disparu sous le feu. « Deux salles de classe complètement anéanties par le feu. Une classe multigrade, c’est-à-dire les classes de onzième et douzième dans la première salle et dans l’autre les classes de neuvième et huitième », indique une source auprès du ZAP Ambalanirana. Selon le rapport de la source, tout le matériel pédagogique, comme les bancs, est parti en fumée. « Rien n’a été récupéré. Même les tableaux fondaient sous l’effet du feu », déplore cette source. Située à 27 km de la Commune rurale d’Ambalanirana Tsiroanomandidy, l’emplacement de l’école est plus ou moins reculé, ce qui a rendu difficile l’intervention des riverains afin de circonscrire le feu dans les salles de classe. Une enquête a été ouverte pour savoir les causes du brasier. « Les gendarmes ont ouvert une enquête depuis mercredi matin », indique cette source. Un appel à l’aide a été lancé par la source par rapport aux pertes occasionnées par cet incendie.