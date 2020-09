Traitement du coronavirus – La version gélule du CVO+ pour les patients à Sambava

Les patients atteints par la Covid-19 à Sambava seront traités avec la version gélule du Covid-organics (CVO+). Andry Rajoelina, président de la République, en a apporté lors de son déplacement dans cette région de Sava. « L’usine de production de la version gélule du CVO+, le Pharmalagasy, sera implantée la semaine prochaine. Vous êtes les premiers à bénéficier de ce médicament », s’est adressé le chef d’Etat à des habitants de Sambava, où des porteurs du virus de la Covid-19 sont encore sous traitements, hier.

Le CVO+ est un produit pharmaceutique malgache. Il est prescrit dans la prévention et dans le traitement du coronavirus. On l’a surtout connu sous forme de tisane, plus tard, des scientifiques malgaches ont conçu une autre version : la gélule.

L’efficacité de ce médicament a déjà été prouvée chez des patients infectés et hospitalisés au centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala, pendant que l’épidémie de coronavirus a sévit dans la capitale. Andry Rajoelina affirme que c’est notamment, grâce à ce produit que Madagascar a pu éviter des milliers de morts de coronavirus.