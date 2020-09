Immatriculation – Reprise de la réception des demandes de carte grise

Reprise progressive des activités du centre immatriculateur (CIM) d’Antananarivo. Ceux qui souhaitent immatriculer leur véhicule importé peuvent, désormais, déposer leur dossier au CIM. A partir du lundi 21 septembre, ce département ouvre, de nouveau, ses portes aux personnes qui demandent une carte grise biométrique. « Nous allons reprendre la réception des nouvelles demandes de carte grise biométrique. Pour des raisons sanitaires, le dépôt des demandes de nouveau permis de conduire biométrique va, encore, attendre un peu », explique Njara Rakoto­nandrasana, chef du CIM d’Antanana­rivo, hier.

L’état d’urgence oblige le CIM à limiter à cent par jour, le nombre de personnes qui dépose leurs dossiers. Une personne ne pourra déposer que deux demandes. Pour éviter un éventuel problème, ce centre exige que cette personne soit, soit le vendeur, soit l’acheteur, soit une tierce personne qui présente une lettre de procuration légalisée.

Ce dossier doit comporter, également, les coordonnées de ces personnes, « pour le contacter rapidement, au cas où il y a des documents manquants ». Six cent dossiers traités durant le confinement ont été rejetés pour avoir comporté des pièces ou des signatures manquantes. Le temps de traitement de ces nouveaux dossiers n’a pas été précisé, mais le CIM promet de faire de son mieux pour accélérer leur délivrance.

Il y aura, probablement une grande affluence devant les bâtiments du CIM, à partir de la semaine prochaine, après sept mois de suspension, suite au confinement. Il travaillera avec les éléments de force de l’ordre pour l’organisation. Il a établi, par ailleurs, une organisation, pour faire respecter les mesures barrières durant le dépôt des dossiers, afin d’éviter les risques de propagation du virus.

Ainsi, les particuliers, les associations et les sociétés « non concessionnaires » pourront déposer leurs dossiers au CIM à Ambohidahy, tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Les concessionnaires agréés, pour leur part, peuvent soumettre leurs demandes, les mardis et les jeudis, au CIM Annexe Alhambra à Ankadimbahoaka.

Njara Rakotonandrasana recommande fortement les usagers de ne déposer leurs dossiers qu’auprès des bureaux du CIM. Il annonce qu’il ne sera pas responsable des dossiers qui n’ont pas été remis aux endroits indiqués.