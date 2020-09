Facture Jirama – Paiement possible sur Orange Money

Continuité. C’est dans cet ordre qu’Orange Madagascar vient de renouveler son partenariat avec la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité. Vonjy Andriamanga, directeur général de la Jirama et Michel Degland, président du conseil d’administration d’Orange money viennent de s’entendre, hier à Ambohijatovo, sur l’amélioration des services de paiement en ligne mise à disposition des usagers de la Jirama.

Concrètement, le service de paiement de la facture JIRAMA via Orange Money permet aux abonnés d’effectuer de manière simple et rapide les paiements sans frais, sans déplacement depuis un téléphone mobile. « Le paiement de la facture JIRAMA par Orange Money permet aux abonnés de gagner un temps précieux en les épargnant le déplacement et les attentes au niveau des caisses d’agences. » argue le PCA d’Orange money. À part le paiement des factures, le service permet aussi l’achat de recharge pour les compteurs prépayés. Cela peut être effectué comme les achats de crédit au niveau des boutiques Oranges.

En plus des mouvements de paiement, les abonnées de la JIRAMA peuvent également à tout moment consulter la référence de leur reçu de paiement dans le menu, ou l’imprimer en se rendant sur le site internet d’Orange. « Ce nouveau partenariat va permettre à Orange Money Madagascar de couvrir l’intégralité des agences et caisses de paiement JIRAMA sur tout le territoire Malagasy, et ce, pour fin de disponibilité des divers modes de paiement, autres que fiduciaires, sur tous les sites. » conclut le directeur général de la Jirama.