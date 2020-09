Barea – Deux nouveaux attaquants et plus de profondeur

La sélection malgache intègrera deux nouveaux avant-centres, Ramalingom et Abdallah. Ils devraient apporter plus de solutions sur le front.

PARTONS à la découverte des nouveaux éléments de l’équipe nationale. À commencer par Alexandre Ramalingom et Hakim Abdallah.

L’intégration de ces deux attaquants s’inscrit dans une logique imparable. En effet, Faneva Andriatsima est parti à la retraite en novembre 2019, à l’issue de la victoire devant l’Ethiopie. Carolus Andriamahitsinoro a pris sa place dans l’axe, avec beaucoup de réussite, lors du large succès au Niger, quelques jours après. Cependant, Madagascar se devait de rajeunir sa sélection et d’apporter plus de profondeur à son effectif, notamment sur le front.

En attendant de les voir en action pour la première fois, survolons le parcours et découvrons les qualités des deux avant-centres. Ramalingom, c’est le genre de buteur versatile et imprévisible, capable de mettre au supplice son adversaire grâce à une large panoplie. Il a débuté sa carrière en 2012, avant de passer professionnel en 2015.

Il a déjà joué pour plusieurs clubs français. En 2019, il a signé chez le Royal Excelsior Virton de Belgique. Et mardi dernier, il a décidé de revenir dans l’Hexagone, en s’engageant avec le CS Sedan-Ardennes.­ Le joueur de vingt-sept ans se démarque par un style de jeu direct.

Percutant

D’où la difficulté pour les défenseurs de le cerner. Ces derniers ont à peine le temps de réagir ou de se replacer, qu’il se trouve déjà en position de marquer. Sa rapidité d’exécution constitue l’une de ses principales qualités.

Quant à Hakim Abdallah, il bénéficie d’un physique impressionnant. Un vrai attaquant de pointe qui met beaucoup d’intensité, percutant, et qui peut aussi être utilisé comme un point d’appui efficace. Du haut de son mètre 84, il peut aisément dominer son vis-à-vis sur les duels aériens. Ses anciens coaches parlent d’un joueur expérimenté malgré son âge.

À seulement vingt-deux ans, il a déjà évolué en France (Brest, US Avranches et FC Nantes), en Angleterre (Stoke) et en Espagne (El Ejido). Aujourd’hui, il joue pour le Swift Hesperange, au Luxem­bourg. Il y réalise une entame de saison prometteuse, en BGL Ligue. Il a déjà marqué quatre buts en trois apparitions. Preuve de sa bonne forme actuelle, qui devrait aussi profiter aux Barea.