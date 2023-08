UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – Le SECES demande à rencontrer le président de la République

Les enseignants de l’Université d’Antananarivo renforcent leurs revendications. Un nouveau sit-in a eu lieu à Ankatso, hier. Le syndicat des Enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (SECES) section Antananarivo lance son appel au niveau supérieur. « Nous allons formuler une lettre de demande de rencontre pour le président de la République », explique le Professeur Sammy Grégoire, Président du SECES Antananarivo, hier, à l’esplanade de l’Université d’Antananarivo. Cette décision a été prise à cause des réponses négatives que les enseignants ont aperçues au niveau de chaque institution demandée. La demande sera posée le plus tôt possible, en espérant une réponse satisfaisante. Le syndicat espère une évolution de la situation après cette rencontre. La discussion avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) est toujours d’actualité. Après les réponses insatisfaisantes, le SECES a tourné ses demandes vers le gouvernement, plus précisément la primature. « Nous constatons que le gouvernement n’est plus en mesure de résoudre nos problèmes. Le dernier conseil du gouvernement n’a pas présenté des solutions à notre cause. C’est dans cette raison là que nous allons nous tourner directement vers le président de la République », continue le président du syndicat. L’Université morte se poursuit jusqu’à ce que des réponses acceptables par le syndicat se présentent. L’évolution de la situation sera connue après cette rencontre. Le SECES section Antananarivo n’agit pas seul dans ses revendications, celui de Fianarantsoa et Antsiranana ainsi que celui de l’École normale supérieur (ENS) Ampefiloha se joignent à la demande.