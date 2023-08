TOURISME – Les activités maritimes florissent à Nosy Be

À Nosy Be, les opérateurs maritimes ont le vent en poupe. Les vedettes, à elles seules, enregistrent un chiffre d’affaires d’environ quarante millions d’ariary par jour.

En cette pé­rio­de de vacances, la mer est agitée… par le mouvement des bateaux qui double les flux de transport de voyageurs. En temps normal, le port de Nosy be enregistre quarante à cinquante mouvements par jour, départs et arrivées confondus. Pendant les vacances, ce chiffre grimpe à soixante mouvements. « Actuellement, ce nombre a considérablement augmenté pour atteindre quatre-vingt à cent mouvements par jour », indique Ignace Randriamanga, directeur régional adjoint de l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) de Nosy Be. Pour le seul cas des vedettes, chacune transporte seize passagers à son bord à chaque mouvement. Ce qui fait en tout mille six cent personnes par jour. À cela s’ajoutent les bateaux et les barques. Selon les tarifs affichés par les transporteurs en vedette, le voyage entre le port de Nosy Be et celui d’Ankify se chiffre à 25 000 ariary par personne. Outre cette liaison vers l’île aux parfums, le transport maritime à l’intérieur de Nosy Be, en direction des îlots environnants, séduit les visiteurs. Les touristes des destinations les plus prisées, telles que Nosy Sakatia et Nosy Iranja, prennent le départ au petit matin depuis la plage d’Ambatoloaka, sous l’égide des agences d’excursions locales.

Touristes locaux

Selon un organisateur de voyage, le tarif s’élève entre 80 000 à 100 000 ariary par personne pour les excursions. Ces activités maritimes ne concernent pas le transport de passagers comme ceux au port d’Ankify, mais sont plutôt de nature récréative. « Ce sont des habitants locaux qui possèdent leur propre vedette et viennent chez nous pour organiser des excursions. Les mouvements entre Nosy Be et Nosy Komba sont relativement stables, avec une moyenne d’environ quinze à vingt bateaux et vedettes par jour. En revanche, pour les trajets vers Nosy Iranja et d’autres destinations, la situation est moins prévisible en raison des fluctuations. Certains jours, il peut y avoir quatre ou cinq départs, tandis que d’autres jours, il n’y en a pas du tout », a-t-il détaillé, en estimant la moyenne sur un mois à environ quarante à cinquante mouvements. Des organisateurs de voyage opérant dans la ville de Nosy be témoignent de l’afflux de plus en plus de touristes locaux, si, depuis des années, ces excursions vers les îlots de Nosy Be ne séduisent généralement que les touristes étrangers.