TENNIS DE TABLE – Au moins quatre médailles d’or escomptées

Les entraineurs et les joueurs tâcheront de renouer avec la première place au classement pour le tennis de table. Madagascar a terminé en haut du tableau des médailles en 2007, à domicile.

Presque au grand complet. Onze présélectionnés sur les douze pongistes qui forment l’équipe nationale en vue de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien s’entrainent au centre sportif de l’assurance Aro à Ankandim­bahoaka. Quatre des cinq expatriés sont déjà au pays et se préparent avec les sept locaux, sous l’encadrement technique des entraineurs nationaux, Tahiry Rakotoa­risoa, le Directeur technique national, et Tiana Ratsimba­zafy. L’expert chinois Wang Haiang qui est depuis quel­ques semaines de passage à Madagascar, prête main forte aux techniciens malgaches. L’ainé de la sélection, Jonathan Nativel est arrivé au pays depuis plus de semaine. Nativel qui en est à sa troisième participation a déjà ravi la médaille d’or en simple en 2011 puis en 2019, il a décroché l’or en double messieurs, l’argent par équipe et le bronze en simple. Les trois autres expatriés sont là depuis une semaine, en l’occurrence Antoine Razafinarivo, Hanitra Karen Raharimanana et Niantsa Randrianarisoa. Et le champion d’Afrique zone Est et médaillé d’argent aux Jeux de la Francophonie, Fabio Rakotoarimanana, arrivera la nuit du 22 août. «Nous consacrerons la dernière semaine de préparation à la consolidation de la technico-tactique. Nous avons fait une petite sortie en guise d’oxygénation ce matin (hier) avant d’entamer la dernière ligne droite de la préparation», confie le DTN, Tahiry Rakotoarisoa. Sept médailles d’or sont en jeu pour le tennis de table, en simple hommes et dames, doubles hommes, dames et mixte et par équipe hommes et dames.

Dernier réglage

«Nous voulons les rafler toutes, mais au pire, nous promettons quatre médailles d’or », lance le premier responsable de la discipline au sein de la fédération malgache. Concer­nant le calendrier de la compétition, les épreuves de tennis de table s’étaleront du 26 août au 1er septembre à la Zone expo Forello à Tanjombato. Les épreuves par équipe ouvriront le bal les 26 et 27 août, puis celles des doubles mixtes le 28 août, les doubles messieurs et dames le 29 août, et les épreuves simples hommes et dames boucleront la compétition les 31 août et le 1er septembre.

Les sélectionnés

Garçons

Zonandrianina Razafindralambo «Lino» : 29 ans – 1,72m (Jovena)

Mahefa Luciano Randrianantoandro: 21 ans – 1,72m (Acacia)

Mamy Riva Rakotoarisoa: 16 ans – 1,83m (Acacia)

Fabio Rakotoarimanana: 20 ans (France)

Antoine Razafinarivo: 19 ans – 1,82m (France)

Jonathan Nativel: 36 ans (France)

Filles

Harena Dimbiarilanitra: 25 ans – 1,63m (Acacia)

Océane Rakotondrazaka: 14 ans – 1,61m (CJST)

Fitia Rasoanindrainy: 14 ans – 1,62m (CJST)

Santatriniaina Raharijaona: 24 ans – 1,50m (Acacia)

Hanitra Karen Raharimanana: 20 ans (France)

Niantsa Randrianarisoa: 21 ans – 1,55m (France)