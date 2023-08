ROBOTIQUE – Madagascar participe au « First Global Challenge »

Madagascar se prépare fièrement à participer à la 7e édition de la compétition internationale de robotique « First Global Challenge » (FGC), qui se tiendra à Singapour du 7 au 10 octobre. Sous le thème central de l’hydrogène dans l’énergie renouvelable, cette compétition prestigieuse rassemble des jeunes venant de différents pays pour relever un défi scientifique et technique de grande envergure. La Team Madagascar, surnommée « Robotiako », représentant la nation insulaire dans cette compétition, est issue du programme STEM Club. Composée de 5 filles et 5 garçons, cette équipe dynamique et inclusive s’est distinguée par son engagement et son savoir-faire dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. L’ONG Stem for Good assure la préparation de l’équipe, qui en est à sa septième participation. « Les enjeux de cette compétition vont au-delà de la simple robotique. Les équipes participantes unissent leurs compétences pour aborder des défis cruciaux auxquels la planète est confrontée, notamment les 14 grands défis de l’ingénierie. Cette collaboration internationale entre les jeunes vise à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération, en transcendant les frontières nationales », confirme Santatrarinoro, responsable de communication et relations publiques au sein de l’ONG. Dans ce contexte, chaque nation a la tâche d’envoyer une équipe capable de concevoir, construire et programmer un robot pour participer aux épreuves de la compétition.

Un grand défi

Le FGC offre aux jeunes âgés de 14 à 18 ans une opportunité exceptionnelle de mettre en avant leurs compétences. « Le FGC est une compétition internationale de robotique qui réunit 190 pays chaque année dans un pays hôte différent. Madagascar, représenté par l’équipe “Robotiako”, se prépare à affronter les défis techniques et scientifiques tout en montrant le potentiel exceptionnel de la jeunesse malgache dans les domaines cruciaux des sciences et de la technologie », mentionne-t-elle. La nation insulaire se joint ainsi à d’autres pays du monde pour construire un avenir plus durable et innovant grâce à la collaboration, au savoir-faire technique et à la passion des jeunes esprits créatifs.