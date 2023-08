PRIX DES JEUNES ÉCRITURES – Kaira Futur se projette vers l’avenir dans la littérature

Kaira Futur a brillamment décroché sa place en finale au concours du prix des jeunes écritures. Il est le seul représentant malgache à atteindre cette étape cruciale.

Aradrariny Aryella Andrianatsitoherinteny dit Kaira Futur, un jeune talent émergent de Madagascar, a franchi avec succès les étapes du concours du Prix des jeunes écritures organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Son œuvre captivante, intitulée “Prochain arrêt”, a été sélectionnée pour rivaliser avec vingt-neuf autres créations lors de la phase finale de ce concours international. Parmi les quinze candidats malgaches, Kaira Futur est le seul à avoir décroché une place en phase finale, démontrant ainsi son habileté et son originalité dans le domaine de l’écriture. “Pour moi, je pense que gagner ce concours est faisable. Toutefois, j’attends beaucoup des votes de tous les Malgaches”, souligne Kaira Futur. Les finalistes seront sélectionnés par le jury ainsi que par les internautes en votant sur le site de l’AUF jusqu’à 30 août. À seulement 21 ans, Kaira Futur possède une confiance en lui forgée par ses années de pratique littéraire. Depuis 2015, il s’est consacré à l’écriture, produisant plus de sept cents œuvres dans des genres variés tels que poésie, slam, histoires courtes et même rap. Il attribue son amour et sa connaissance de la littérature à sa passion pour la lecture de livres et de documentations. “Dans la vie de tous les jours, j’adore lire, pour ne pas dire que je suis un rat de bibliothèque”, plaisante-t-il.

Un jeune brillant

“Prochain arrêt” narre l’histoire d’un jeune homme, à bord du métro, qui aperçoit une femme magnifique sur le quai. En un clin d’œil, il tombe éperdument amoureux d’elle. À travers le texte, il relate tout ce qui se passe dans sa tête pendant la minute de leur rencontre. Ce qui distingue l’histoire, c’est la manière dont elle est racontée. On pense, au début, que c’est un adieu entre deux amants, puis on se rend compte au fil de la lecture qu’ils ne se connaissent pas et n’ont échangé aucune parole. Cette finale du Prix des jeunes écritures promet des récompenses excitantes. “Si on remporte le vote du jury, on aura l’opportunité de vivre une expérience culturelle et littéraire à l’international. En cas de victoire auprès du public, on se verra décerner une box culturelle et littéraire”, mentionne l’écrivain. Ce dernier a déjà fait briller son talent dans divers concours. En 2022, il a décroché le titre au concours national “Soraty ny demokrasia” de Liberty 32, ainsi qu’à la sélection régionale du concours « Master class des Nations » dans la catégorie article. Il est également l’un des six lauréats du concours national « Diary Nofy » de la même année. Récemment, il s’est distingué en tant que gagnant du concours international « Mondoblog » de RFI, et a également été honoré en tant que lauréat régional du concours “Taratasy ho an’izay Filoha ho voafidy” de Transparency International.