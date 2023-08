PORTRAIT – LAHATRA RAMAMONJISOA – « Le rugby est une affaire de famille »

La XIe édition des JIOI 2023 débutera dans six jours et Madagascar, plutôt Antana­narivo, sera la capitale sportive de l’océan Indien du 25 août au 3 septembre. Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de l’équipe nationale Makis de rugby à VII est l’un des acteurs que nous dressons ce jour son petit portrait. Né le 23 septembre 1994 à Manjakaray, Lahatra Fiononana Ramamonjisoa est âgé de 29 ans actuellement. Avec sa taille de 1.79m, pour un poids de 84 kg, le capitaine de l’équipe nationale malgache est polyvalent sur le terrain et son poste favori est les trois-quarts centres. Ayant débuté le rugby à l’âge de 12 ans, Lahatra Ramamonjisoa est tombé sous le charme du rugby non pas par passion mais par la culture de la famille. « Le rugby est une affaire de famille et il s’est transmis de génération en génération. Je pratique tous les types de sports mais c’est le rugby qui m’est familier et auquel je sais jouer à merveille », confie le capitaine. Très fier de son rôle dans l’équipe nationale Makis de Madagascar, Lahatra Rama­monjisoa a expliqué que « figurer dans l’équipe nationale malgache est avant tout une grande responsabilité car c’est l’honneur de Madagascar qu’il faut porter sur ses épaules. Ensuite, c’est une fierté car ce n’est pas donné à tout le monde. En contrepartie, cette responsabilité vous suit là où vous allez. Donc il faut se montrer digne et être un modèle pour les jeunes ». Lahatra Ramamonjisoa est un connaisseur du rugby et possède une lecture de jeu très remarquable. Il est capable à lui tout seul de changer le cours d’un match. Joueur de FT Manjakaray, assurant aussi le poste de capitaine, Lahatra Ramamonjisoa a une tête bien faite. Titulaire d’un diplôme de master II en éducation physique et sportive de l’Ecole normale supérieur d’Antananarivo, il sait combiner son sport de cœur avec son travail. Membre de l’équipe nationale depuis plusieurs années, comme tous les joueurs, Lahatra rêve de devenir joueur professionnel évoluant à l’étranger si l’occasion se présente. Coté sentimental, Lahatra Ramamonjisoa n’est pas encore marié. Concernant les JIOI à la maison, il a donné son avis : « Je suis prêt en tant que capitaine de l’équipe nationale malgache. A domicile, comme des militaires, nous sommes prêts à défendre le drapeau malgache sans minimiser les adversaires. Nous nous battrons pour la victoire finale et nous avons hâte d’y être ».