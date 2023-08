PORTRAIT – Antoine et Karen visent le plus de médailles possibles

Locomotive de l’équipe féminine. Déterminée, Hanitra Karen Raharimanana âgée de 20 ans poursuit sa mission de vouloir porter haut les couleurs nationales en participant pour la première fois aux Jeux des îles. La fille de l’ancien champion de Mada­gascar, Harifidy Raharima­nana, a déjà impressionné plus d’un en remportant le titre de championne d’Afrique zone Est en mai à Djibouti. Elle a été par la suite huitième de finaliste à la Coupe d’Afrique au Kenya. «C’est une fierté pour moi car mes deux parents sont malgaches. C’est une opportunité pour pouvoir participer à des compétitions internationales et gagner des médailles et des trophées pour le pays», confie Karen. «J’ambitionne de gagner l’or, gagner le plus de médailles possibles, en double, double mixte et en individuel », lance-t-elle. Dans son palmarès, Karen était championne de France en double en 2014, vice-championne de France en double en 2015, 2017 et 2019. En 2018, elle a ravi la médaille de bronze au championnat de France et a participé au tournoi des six nations dans la catégorie des cadettes. Le jeune pongiste de père malgache, âgé de 19 ans, Antoine Razafinarivo a décidé de rejoindre l’équipe malgache et défendre les couleurs de son pays après ses dix ans de pratique du tennis de table. Il évoluait à la Réunion pendant quatre ans puis à la métropole lors des six dernières années, au club Fréjus sud de la France. «Je suis motivé à rejoindre l’équipe malgache. J’ai une origine malgache via mon père. Je suis surtout motivé pour accéder aux compétitions internationales et avoir un classement mondial », souligne Antoine Razafinarivo. À la Réunion, il était champion de l’île dans la catégorie des minimes et cadets en 2015. Il a remporté la médaille d’or des Jeux des îles par équipe avec la Réunion lors de la dernière édition des Jeux.