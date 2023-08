JIOI 2023 – Six jeunes guident les îles à découvrir Madagascar

L’équipe malgache pour la catégorie théâtre se prépare à représenter fièrement Madagascar et sa riche culture lors des Jeux des îles, qui se tiendra du 25 août au 3 septembre dans la Grande île. Sous le thème inspirant « Guide-moi à découvrir ton île », ces jeunes acteurs sont prêts à illuminer la scène en partageant leur passion pour le théâtre et leur héritage culturel. Composée de trois garçons et trois filles, cette équipe de jeunes artistes est actuellement en pleine phase de perfectionnement de leurs performances. « Nous sommes en train de peaufiner la mise en scène. Nos jeunes artistes maîtrisent déjà les bases du théâtre et ne rencontrent aucune difficulté en termes d’encadrement. Le théâtre parle d’un étranger visitant Madagascar et c’est à travers sa visite avec le guide qu’on montre la culture de chaque région », confirme Alfred Leonard Rasolofomanana, leur coach. L’équipe met tout en œuvre pour créer une représentation mémorable, combinant compétences théâtrales et créativité. Les jeunes montreront en avant l’authenticité de la culture malgache en se parant de costumes traditionnels tels que le « malabary», la robe malgache, le « lambahoany », les chapeaux traditionnels, et bien d’autres encore. Lors de leurs performances théâtrales, c’est la langue française qui servira de vecteur de communication. A noter que le volet jeunesse n’a pas de compétition mais plutôt une échange culture entres les 7 îles participantes.