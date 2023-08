JEAN DE DIEU RANDRIANARIVELO – “ gagner l’or est un devoir à la maison ”

Clé de la réussite de l’équipe nationale de basketball 3×3 pour le titre de champion d’Afrique en 2022 en Égypte, Jean de Dieu Randrianarivelo ou coach Deda est encore à la tête de l’équipe nationale malgache pour la XIe édition des JIOI 2023 qui débutera dans moins d’une semaine.

Coach Deda, à quelques jours de l’ouverture des JIOI 2023 à Madagascar, parlez-nous de la préparation de l’équipe nationale 3×3.

Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre préparation. Toutes les stratégies (tactiques, techniques) ont été passées en revue pour faciliter l’automatisme sur le terrain. Les joueurs sont tous en forme et le tandem passe très bien entre les parties prenantes. En un mot tout marche à merveille.

À première vue, tout le monde se demande pourquoi Fiary Johnson Rakoto­nirina ne figure pas dans la liste des joueurs du 3×3?

Internationalement, six joueurs doivent figurer dans la liste pour le basketball 3×3. Pour préserver les joueurs, le système de rotation est nécessaire et comme Mada­gascar a encore plusieurs rendez-vous à honorer comme les JIOI 2023 qui arrivent sous peu, le championnat d’Afri­que, le tournoi challenger, il faut essayer d’autres joueurs. Rick-Ley Loubacky n’est pas un nouveau dans la discipline, il figure dans la première promotion de l’équipe nationale 3×3. Donc ce n’est pas par hasard s’il est là actuellement.

Peut-il remplacer Fiary dans son poste?

Bien évidemment, c’est un joueur polyvalent, capable de jouer en intérieur comme à l’extérieur. Fiary a tendance à jouer à l’extérieur et dans sa polyvalence, Rick-Ley peut assurer lui aussi le poste d’Arnol. Avec lui, nous pouvons tourner l’équipe en rotation.

Pour les JIOI 2023 à la maison, quelle est la chance de médaille pour le 3×3 masculin?

Tout le monde peut rêver la médaille d’or et nous avec. Nous ne savons pas le niveau des autres îles en ce qui concerne le basketball 3×3 mais je suis sûr qu’ils nous connaissent très bien grâce à nos résultats. En sport, il n’y a pas de vérité absolue. Pour y arriver il faut du travail et de l’abnégation. Il appartient à nous de mieux se préparer. Nous évoluons à domicile et il est de notre devoir de chercher la médaille d’or pour éviter la déception.