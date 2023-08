INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT – Toliara aux premières loges

L’administration Rajoelina met le paquet sur la région Atsimo Andrefana, notamment dans la ville de Toliara. Le président de la République enchaîne les inaugurations avec le passage de la flamme olympique comme clou du spectacle.

Carton plein. C’est ce qui pourrait résumer la première journée du déplacement présidentiel dans la région Atsimo Andrefana. Un déplacement qui s’apparente à une bouffée d’air politique pour le chef de l’État. Sans lever le pied, Andry Rajoelina, président de la République, a mis le cap sur Toliara dès le lendemain de sa rencontre avec le Pape François, au Vatican. Une tournée de deux jours dans la ville dans la région Atsimo Andrefana où il enchaîne les inaugurations. Il a démarré la journée d’hier sur les chapeaux de roue avec l’inauguration de la fin des travaux de réhabilitation d’un tronçon de 163 kilomètres de la Route nationale numéro 9 (RN9), jusqu’à Manja. Cette cérémonie d’inauguration a été couplée avec la pose de la première pierre de la construction du pont de Mangoky. Avec ses 878 mètres, cette infrastructure qui enjambe le fleuve éponyme sera le plus long pont de Madagascar une fois terminée. Il est ensuite passé par le barrage et les canaux d’irrigation du périmètre de Bas Mangoky. Pour en revenir à la RN9, le locataire d’Iavoloha souligne que les travaux de réhabilitation inaugurés hier ont démarré au plus fort de la crise sanitaire. “Cela démontre que nous sommes capables de bâtir, de construire et d’avancer malgré les épreuves. Cette route est un exemple de ce que nous pouvons faire. Mais beaucoup restent encore à faire. Nous devons continuer à travailler main dans la main afin de construire un avenir prospère dans chaque région de Madagascar”, déclare Andry Rajoelina durant la cérémonie d’inauguration qui s’est tenue à Akatsakatsa, une localité proche de Bevoay. En matière d’infrastructure, plusieurs ont été édifiées dans la capitale de la région Atsimo Andrefana durant le quinquennat du chef de l’État. Ceci, à s’en tenir à la série d’inaugurations programmées hier et aujourd’hui. Après Bevoay, dans la matinée, le président de la République a mis le cap sur Toliara. Après une pause déjeuner, il a repris les inaugurations en commençant par le nouveau bâtiment de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP).

Affluence

Comme le souligne le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianari­soa, ministre de la Sécurité publique, “la dernière fois qu’un édifice a été construit pour la police nationale à Toliara, c’était en 1957”. Dans la foulée, il s’est rendu à l’aéroport d’Ankoronga, pour la remise du certificat international faisant de lui, un aéroport international. Pour l’occasion, l’aérogare a été rénovée et la piste d’atterrissage balisée pour les vols de nuit. Le premier vol à avoir atterri à Toliara date de 1934. Il s’agit du deuxième plus grand aéroport de Madagascar après celui d’Ivato. Le président Rajoelina a ainsi annoncé que les travaux de construction d’une version 2.0 de l’aéroport d’Ankoronga démarreront incessamment. “À chaque pas, nous écrivons l’histoire. Beaucoup ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire puisqu’il est question de redressement du pays”, affirme le locataire d’Iavoloha. Pour la journée d’hier, les inaugurations ont été conclues avec celle de l’hôtel des finances de Toliara. Il s’agit de la quatrième ville à abriter cette nouvelle construction. C’est la plus vaste des quatre, note toutefois Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre des Finances et du budget. Le passage de la flamme des Jeux des îles à Toliara a conclu en apothéose la journée d’hier. L’ayant réceptionné à l’aéroport d’Ankoronga, Andry Rajoelina l’a transmis à Michel Kira ou maître Kira, une des légendes du football malgache et natif de Toliara. Plusieurs sportifs se sont ensuite relayés pour le porter jusqu’à la scène installée devant la cité de la poste, où elle a été accueillie par une foule en ébullition.

Avant l’arrivée de la flamme, c’est le président de la République qui a reçu l’ovation du public qui fourmillait sur la principale artère de la capitale de la région Atsimo Andrefana. Au premier regard, les sorties présidentielles d’hier ont eu un bon taux d’affluence populaire. Avec une mention spéciale à l’événement devant la cité de la poste. Un détail qui compte en ces temps préélectoraux. Surtout que depuis qu’un courant au sein du microcosme politique Toliara comme son fief. D’autres affirment que la quote de popularité du chef de l’État est en chute libre dans la capitale de l’Atsimo Andrefana. Visiblement, le camp au pouvoir a voulu faire mentir ses détracteurs. Une occasion de faire corps derrière le Président, également. Conduit par le Premier ministre, une forte délégation gouvernementale est présente à Toliara. Pareillement pour les parlementaires et élus locaux. En bref, la journée présidentielle d’hier a été chargée. Il devrait continuer sur les mêmes bases, aujourd’hui pour conclure ce deuxième déplacement à Toliara en moins de six mois. La dernière en date était en mars pour apporter des aides aux sinistrés du cyclone Freddy.