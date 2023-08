INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES – Des vols internationaux envisagés pour Toliara

Ankoronga Toliara est désormais certifié aéroport international. C’est le président Andry Rajoelina en personne qui a remis le certificat à son gestionnaire, la société Adema, hier.

L’aérodrome d’Ankoronga Toliara gagne un statut international et peut désormais accueillir des vols régionaux et internationaux, de jour comme de nuit, sans passer par Antananarivo. « Des vols internationaux sont envisageables, désormais, pour l’aéroport d’Ankoronga Toliara. Si pendant 90 ans, cet aéroport est resté dans un statut d’infrastructure ayant juste permis le décollage et l’atterrissage des vols intérieurs, il figure à partir de maintenant dans la catégorie interna­tionale dans la liste de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) », a souligné Jean Germain Andrianiaina, DG de l’ADEMA, hier, à la réception du certificat. Et lui d’ajouter que le statut d’aérodrome international pour Toliara a été accordé en Conseil des ministres, en avril dernier.

2016

C’est le troisième aéroport certifié international après celui de Taolagnaro en 2020, et de Sainte-Marie en juillet dernier. Il est ainsi envisageable d’accueillir des vols directs depuis l’Italie ou encore l’Afrique du Sud, d’après toujours les divers discours d’hier. L’aéroport de Toliara est le deuxième plus grand en superficie après Anta­nanarivo. Seulement, pour l’heure, il ne possède qu’une longueur de piste d’environ 1600m. Ce qui n’entre pas dans les normes internationales pour accueillir un boeing 737 par exemple, nécessitant pas moins de 3200m en décollage. Le président de la République a annoncé, hier, que l’aéroport de Toliara connaîtra une extension aux normes. Sur panneau géant, un plan de l’extension a été démontré au public venu nombreux assister à la cérémonie tardive d’hier soir. Le panneau géant n’a montré que la figure envisagée de l’infrastructure sans encore donner les dimensions, la capacité d’accueil de passagers ou encore l’aménagement de la piste. Aucun détail sur les services et les installations destinés aux lignes aériennes, ni de précisions sur l’aérodrome, c’est-à-dire le terrain permettant les décollages et les atterrissages des avions. En 2016, l’extension de l’aéroport de Toliara a été envisagée afin de desservir les quatre régions du sud, à savoir Atsimo Andrefana, Androy, Anosy et Menabe. Le prolon­gement de la piste à 2600m a été proposé afin d’accueillir des vols internationaux. Le processus de certification a été prévu être lancé pour aboutir en 2018. Une capacité d’accueil de 250 000 passagers par an a même été avancée avec ce projet d’extension. 740 millions d’ariary ont été nécessaires, à cette époque, pour lancer le projet qui n’a pas abouti.