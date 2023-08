FUSILLADE – Un gendarme reçoit les balles des « dahalo »

Échange de tirs sans merci entre quatre gendarmes et une soixantaine de « dahalo » surarmés. Cela s’est produit avant-hier, à Aborakala, dans le district d’Ambatofinandrahana. Les bérets noirs ont été débordés, même s’ils tentaient d’aller jusqu’au bout. Un d’eux, un gendarme de deuxième classe, a été touché par les projectiles au niveau de son bras gauche et juste au-dessus de son oreille droite. Il a été emmené et admis à l’hôpital d’Itremo. Selon les dernières informations recueillies, il est hors de danger. Les « dahalo » portaient des armes de guerre, précisément des fusils d’assaut de type kalachnikov et des modèles Mas 36. Ce jour-là, les sous-officiers subalternes ont été envoyés escorter des civils qui conduisaient cent soixante-et-un bœufs de Mandronarivo vers Ambositra. Les « dahalo » leur ont tendu une embuscade au cours de laquelle ils ont perdu cent dix bovidés. La horde de voleurs de bétail n’a pas réussi à s’emparer des armes des gendarmes qui ne se sont pas laissés faire facilement. Le bouclage des zones a été renforcé. Jusqu’à hier, aucun nouvel accrochage n’est signalé.